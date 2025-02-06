Елизавета Малеина: «Первенство России – важный старт, мы готовились к нему с начала сезона»
Фигуристы набрали 69,20 балла за ритм-танец на первенстве России среди юниоров. Дуэт занимает третье место.
– Почему поменяли платье?
Малеина: Поменяли костюм, потому что хотели лучше показать образы, чтобы было больше эмоций. Новое платье – новые эмоции. В какой‑то степени помогает выступать.
Самохин: Можно воспринять и по-другому: я в программе катаю Элвиса Пресли, а у него были разные девушки.
– Как оцените прокат?
Самохин: Когда подошли к тренерам, я сказал: «Не флагман». Но, в целом, хороший прокат. Немного волновались. Не без мелких недочетов, но было неплохо.
– Чем выше поднимаешься, тем больше волнения?
Самохин: Чем выше ступенька, тем больше надо опыта. С каждым стартом ты повышаешь для себя планку. Сначала ты поднимаешь ее, а потом тянешься.
Малеина: Первенство России – важный старт. Мы готовились с начала сезона. Хочется сказать огромное спасибо нашим тренерам.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий