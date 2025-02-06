Софья Шевченко: «Все девочки в Новогорске постоянно худели, в столовой была напряженная атмосфера, и я старалась туда вообще не заходить»
— Были ли у вас ситуации, когда прятали еду на сборах от тренеров? Или, например, хотели съесть блинчик (на базе) в Новогорске, но не могли сделать это при посторонних?
— У меня сложные взаимоотношения со столовой в Новогорске. Раньше мы часто ездили туда на сборы и общались с девочками из художественной гимнастики и синхронного плавания.
Все девочки в Новогорске постоянно худели, в столовой была напряженная атмосфера, и я старалась туда вообще не заходить. Столовая Новогорска повлияла на мои взаимоотношения с едой.
Конечно, мне смешно, что мы прятали еду от тренера, но мы ведь были детьми. Сейчас я понимаю, что я взрослый человек и сама решаю, в какой форме выхожу на соревнования.
— Я видела, как Евгения Канаева в Новогорске прятала мармеладку в кулак.
— У меня есть очень смешная история на эту тему. Однажды мы ездили на сборы в Италию и жили в такой местности, где кроме магазина, озера и катка ничего не было. Мы решили пойти в продуктовый магазин и купить печенье с сыром маскарпоне.
Когда шли обратно, то встретили тренеров, которые гуляли с собаками. Увидев тренеров, мы решили выбросить печенье в кусты, а они были идеально подстрижены, и упаковки не провалились в деревья. Естественно, тренеры все это увидели.
Мы потом бегали кроссы, взвешивались. Сейчас это смешно, но тогда это казалось трагедией, — сказала Шевченко.
Софья Шевченко: «У меня были психологические проблемы, связанные с восприятием своего тела. Отчасти я и завершала карьеру из‑за этого»
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