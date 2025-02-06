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Софья Шевченко: «У меня были психологические проблемы, связанные с восприятием своего тела. Отчасти я и завершала карьеру из‑за этого»

Софья Шевченко рассказала, почему брала паузу в спортивной карьере.

Шевченко выступает в танцах на льду с Андреем Ежловым, ранее ее партнером был Игорь Еременко. Фигуристка возобновила карьеру перед началом сезона-2023/24.

— Соня, в течение какого времени твоя карьера была на паузе?

— Я не выступала около двух лет.

— Набрала вес?

— Конечно, я набрала вес, у меня были психологические проблемы, связанные с восприятием своего тела. Отчасти я и завершала карьеру из‑за этих проблем. Психологически мне было тяжело тренироваться. Во время паузы я проработала много моментов, но сейчас все наладилось. Понимаю, что все идет от головы, от отношения к себе.

Тема веса наболевшая в спорте. Буквально каждая вторая девочка страдает от проблем с восприятием своего тела, а решать их очень непросто.

— Сколько килограммов набрала?

— Я не взвешивалась тогда. Но внешне разница видна.

— У тебя была одна из форм расстройства пищевого поведения? Обращалась к специалистам за помощью?

— Да, думаю, можно сказать, что была. Я не работала конкретно над этой проблемой со специалистом, но читала много литературы на эту тему и поменяла отношение к себе. Когда ты не находишься в спорте, это сделать гораздо легче. На тебя никто не давит, у меня было время полностью восстановить организм и заново начать путь к желаемой фигуре.

Был период, когда меня никто не видел и не слышал, он мне помог. Когда я вернулась в спорт, то все проблемы были уже решены, — сказала Шевченко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Андрей Ежлов
танцы на льду
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Софья Шевченко
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