Татьяна Тарасова: «Не еду на первенство России – я не очень ходячая сейчас, лечу колено. Поеду на юниорские соревнования в конце месяца»

Татьяна Тарасова не будет присутствовать на первенстве России среди юниоров.

Соревнования пройдут с 6 по 8 февраля в Саранске.

«Не еду на первенство России. Лечу колено, чтобы ходить. Я не очень ходячая сейчас: вылечу и поеду потом. Еще будут большие юниорские соревнования в конце месяца, и я поеду», – сказала заслуженный тренер СССР, комментатор фигурного катания.

С 27 февраля по 2 марта в Калуге пройдет финал Кубка Федерации среди юниоров.