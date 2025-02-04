Татьяна Тарасова: «Не еду на первенство России – я не очень ходячая сейчас, лечу колено. Поеду на юниорские соревнования в конце месяца»
Татьяна Тарасова не будет присутствовать на первенстве России среди юниоров.
Соревнования пройдут с 6 по 8 февраля в Саранске.
«Не еду на первенство России. Лечу колено, чтобы ходить. Я не очень ходячая сейчас: вылечу и поеду потом. Еще будут большие юниорские соревнования в конце месяца, и я поеду», – сказала заслуженный тренер СССР, комментатор фигурного катания.
С 27 февраля по 2 марта в Калуге пройдет финал Кубка Федерации среди юниоров.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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