Артур Даниелян: «Как-то общался с Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был серебряным призером ЧЕ. А он говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя»

Фигурист Артур Даниелян рассказал, что его вспоминают в Европе.

– За кого переживал на чемпионате Европы?

– Писал Насте Губановой после короткой программы и очень болел за нее. Почему-то на предыдущем ЧЕ я так за нее не переживал, как на этом. Она реально много работала, я очень хотел, чтобы она все показала. Серебро чемпионата Европы – это круто. За Нину Петрыкину я рад очень, тоже ей писал, мы раньше общались иногда.

– Ждут ли нас на международных соревнованиях, скучают ли, как тебе кажется?

– Не знаю, я не спрашиваю, но могу рассказать одну историю. Я как-то общался с эстонским фигуристом Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был когда-то серебряным призером чемпионата Европы. А он внезапно говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя». И меня так удивило! Круто.

Недавно на меня Стефан Ламбьель подписался, это тоже для меня стало сюрпризом, неожиданностью, – сказал Даниелян .