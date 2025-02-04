Артур Даниелян: «Как-то общался с Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был серебряным призером ЧЕ. А он говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя»
– За кого переживал на чемпионате Европы?
– Писал Насте Губановой после короткой программы и очень болел за нее. Почему-то на предыдущем ЧЕ я так за нее не переживал, как на этом. Она реально много работала, я очень хотел, чтобы она все показала. Серебро чемпионата Европы – это круто. За Нину Петрыкину я рад очень, тоже ей писал, мы раньше общались иногда.
– Ждут ли нас на международных соревнованиях, скучают ли, как тебе кажется?
– Не знаю, я не спрашиваю, но могу рассказать одну историю. Я как-то общался с эстонским фигуристом Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был когда-то серебряным призером чемпионата Европы. А он внезапно говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя». И меня так удивило! Круто.
Недавно на меня Стефан Ламбьель подписался, это тоже для меня стало сюрпризом, неожиданностью, – сказал Даниелян.
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