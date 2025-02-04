Даниелян о заработках: «Не шикую, но все, что мне надо, у меня есть. Родители поддерживают»

Фигурист Артур Даниелян рассказал об источниках заработка.

– Тебе уже 21 год. Время, когда молодые люди начинают думать о стабильном доходе. В фигурном катании, если постоянно не занимать призовые места, с этим могут быть проблемы.

– Это правда. Но благо родители меня поддерживают. Да, я не шикую, но все, что мне надо, у меня есть. Больше и не надо. Призовые я за последние три года ни разу и не выигрывал. Не был в тройке на тех стартах, где они есть.

Но у меня были шоу, в прошлом году «Влюбленные в фигурное катание», в этом я катался у Татьяны Навки и Петра Чернышева. В Волгоград я езжу на недельные сборы, с радостью помогаю молодым спортсменам, чуть-чуть зарабатываю.

На днях выставил объявление (до этого долго сопротивлялся, не решался), что готов заниматься с любым человеком, кто хочет только встать на коньки или с теми, кто уже катается профессионально. Чем-то помочь, чему-то научить. У меня достаточно опыта, я 17 лет в фигурном катании, поэтому, я думаю, что могу помочь кому-то еще.

– Больше хочешь заниматься со взрослыми или с детьми?

– У меня были и те, и те варианты. С детьми я хорошо лажу и искренне радуюсь, когда они что-то делают, когда я их прошу и показываю. Со взрослыми тоже нахожу общий язык, – сказал Даниелян.