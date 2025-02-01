«Здорово, что этот танец продолжает улучшаться». Смарт и Дик о произвольном под музыку из «Дюны»

Оливия Смарт и Тим Дик высказались о произвольном танце под музыку из «Дюны».

Испанский дуэт сегодня занял пятое место на чемпионате Европы в Таллине

Дик: Сегодня вышло хорошо. Зрители невероятны, они были настолько вовлечены. Думаю, в моменты, когда музыка затихала, [на арене] повисала абсолютная тишина. Было потрясающе.

Также я очень доволен своими уровнями. Я получил третьи на обеих дорожках шагов. И да, нет предела совершенству.

Смарт: Здорово, что этот произвольный танец продолжает улучшаться. Мы не планируем вносить никаких изменений, потому что он и так хорош. Перед чемпионатом мира мы, вероятно, немного скорректируем ритм-танец, но в произвольном чувствуем себя достаточно уверенно, не будем ломать то, что хорошо работает.

Не сожалеем ли мы, что это не наш олимпийский произвольный танец? Что ж, нам важно набрать обороты перед олимпийским сезоном, поэтому не менее важно, чтобы программа перед ним была хорошей. И у нас уже есть несколько идей для олимпийского произвольного танца.