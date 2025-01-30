Ника Эгадзе: «Сегодня я мог бы выступить лучше, но выполнил все прыжки и чувствую себя счастливым. Недавно у меня была травма спины»

Ника Эгадзе прокомментировал свое выступление в короткой программе на ЧЕ-2025.

Грузинский фигурист занимает второе место с результатом 91,94 балла, уступая Адаму Сяо Хим Фа.

«Сегодня я мог бы выступить лучше, но выполнил все прыжки и чувствую себя очень счастливым. Только что получил сообщение от моего друга Михаила Шайдорова , который меня очень вдохновляет. В последнее время он показывает потрясающие трюки, что вдохновило и меня, так что, возможно, завтра будет трюк в моем исполнении – посмотрим.

В целом я чувствую себя отлично. Недавно у меня была травма спины, на Skate America я тоже был травмирован и при этом катался хорошо. Может быть, я выступаю лучше, когда травмирован. Но не волнуйтесь, сейчас моя спина в порядке», – приводит слова Эгадзе Golden Skate.