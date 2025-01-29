Мария Павлова: «Если в начале сезона мы думали о медали чемпионата Европы, то потом я вообще отпустила эту мысль. Теперь думаю только о здоровье»
Павлова и Святченко идут третьими после короткой программы пар на чемпионате Европы в Таллине (65,88 балла).
Слова венгерских фигуристов передает корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.
«Сегодня я почему-то нервничала гораздо больше, видимо, сказалась пауза в выступлениях. Прямо ноги тряслись в какой-то момент.
Я допустила серьезную ошибку на выбросе, конечно, я расстроена. Это стало неожиданностью, обычно я с этим элементом справляюсь. Ну рада, что остальные элементы вышли хорошо.
Если в начале сезона мы думали о медали чемпионата Европы, то потом я вообще отпустила эту мысль. Так непросто складывался сезон, что теперь думаю только о здоровье», – сказала Павлова.
«Я не успел залечить до конца спину, поэтому катаюсь немного на автомате, спину не чувствую. Поддержки тренируем пока не в полную силу. Зато начал больше внимания уделять технике из-за этого, так что буду искать плюсы.
После чемпионата Европы сделаем паузу, я полечу лечиться в Америку. И потом поедем на чемпионат мира», – добавил Святченко.
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