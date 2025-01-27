Светлана Панова: «Плескачева вышла на лед после болезни, но еще набирает форму. Осложнилось тем, что болела с температурой»

Лидия Плескачева набирает форму после болезни и готовится к первенству России.

Об этом рассказала тренер фигуристки Светлана Панова.

Ранее Плескачева снялась с турнира на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Первенство России среди юниоров пройдет 6-8 февраля в Саранске.

«Запланировано было участие в соревнованиях на призы президента ФФКМ, это был важный старт для нас перед первенством России, но пришлось сняться из-за болезни.

Сейчас Лида вышла на лед, но еще набирает форму. Успеет ли восстановиться к первенству? Мы стараемся. Осложнилось тем, что болела с температурой», – сказала Панова.