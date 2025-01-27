Призер чемпионата США Сара Эверхардт: «В детстве дома обязательно был борщ, за это отвечала бабушка. Еще она лепит для меня пельмени, делает вареники»

Американская фигуристка Сара Эверхардт рассказала о связи с Россией и Беларусью.

Эверхардт 18 лет, она является бронзовым призером чемпионата США 2025 года.

– Ты сама предложила провести интервью на русском, для тебя это родной язык?

– Если честно, мне гораздо легче говорить на английском, я ведь на нем думаю. А на русском разговариваю с мамой, бабушкой и тренерами – и то с ними мы часто переходим на английский. Но я правда рада любой возможности попрактиковаться в русском.

Моя мама родом из Беларуси, из Гродно. Когда она училась в лингвистическом университете, то подрабатывала переводчиком. А папа – бывший военный, он тогда работал в посольстве США в Минске. Там они и познакомились, а через пару лет поженились и уехали в Америку. В Бостоне мама закончила еще один университет, теперь у нее карьера в IT, а папа вышел на пенсию и работает в консалтинге.

– Ты когда-нибудь была в Беларуси?

– Нет, туда же нужно оформлять визу, это целая история. Но я была в России – правда, очень давно. Я была совсем маленькой и ничего толком не помню. Мама устроила нам отпуск в Москве и Санкт-Петербурге: театры, музей, цирк – все по полной программе. Мама рассказывает, что я была в полном восторге, мне все очень понравилось. Может, когда-нибудь смогу снова туда приехать.

– Ты знакома с русской кухней?

– Конечно. В детстве дома обязательно был суп – например, борщ. За это отвечала бабушка, она переехала и живет с нами. Еще она лепит для меня пельмени, делает вареники, мои любимые – с черникой. А вот сырники я не ем – не люблю творог.

Бабушка всегда мне много читала. Больше всего я любила сказки, самая любимая – про Снежную королеву, мне очень нравилась история Кая и Герды. Вообще, я в детстве хорошо понимала русский, но почти не говорила. Свободно разговаривать начала после того, как попала на каток и стала заниматься с русскими тренерами.

– Татьяной Малининой и Романом Скорняковым?

– Нет, первые несколько лет я тренировалась в другой группе, но тоже русскоязычной. Первый раз меня привели на каток лет в 6. А уже более серьезно я начала кататься ближе к 9-10 годам.

Планов сделать из меня фигуристку у родителей не было. Папа в детстве занимался хоккеем, мама – гимнастикой, и решено было отдать меня в какую-то секцию, а рядом с домом был каток. Родители не собирались растить профессиональную спортсменку, они просто хотели, чтобы ребенок был при деле и научился стоять на коньках, не больше.

При этом чем только я в детстве ни занималась – и скрипкой, и балетом, и гимнастикой, и плаванием. Но в какой-то момент надо было решить, на чем сфокусироваться, а кататься мне нравилось больше всего, – сказала Эверхардт.

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