Гуменник, Угожаев, Ветлугин, Фролова, Гущина, Миронова и Устенко выступят на чемпионате Санкт-Петербурга
Петр Гуменник и Николай Угожаев выступят на чемпионате Санкт-Петербурга.
Турнир пройдет 1-2 февраля в Академии фигурного катания.
Также на лед выйдут Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Анна Фролова и Ксения Гущина.
В танцах на льду выступят Екатерина Миронова и Евгений Устенко, в парах – Ясмина Кадырова и Илья Миронов, Алиса Блинникова и Алексей Карпов, Дарья Андреева и Александр Акимов.
В показательных выступлениях примут участие Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Опубликовала: Мария Величко
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