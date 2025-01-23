Гуменник, Угожаев, Ветлугин, Фролова, Гущина, Миронова и Устенко выступят на чемпионате Санкт-Петербурга

Петр Гуменник и Николай Угожаев выступят на чемпионате Санкт-Петербурга.

Турнир пройдет 1-2 февраля в Академии фигурного катания.

Также на лед выйдут Матвей Ветлугин , Артур Даниелян , Анна Фролова и Ксения Гущина .

В танцах на льду выступят Екатерина Миронова и Евгений Устенко, в парах – Ясмина Кадырова и Илья Миронов, Алиса Блинникова и Алексей Карпов, Дарья Андреева и Александр Акимов.

В показательных выступлениях примут участие Анастасия Мишина и Александр Галлямов .