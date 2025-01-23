ФФККР: «Регулярно проводим информационные и практические мероприятия по теме антидопинга. Семинары были организованы на контрольных прокатах сборной»

ФФККР рассказала, какие антидопинговые мероприятия проводит.

Ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что считает антидопинговую работу федерации недостаточной: «Не вижу особого внимания со стороны ФФККР. Будем проводить мероприятия сами».

«В рамках всероссийских соревнований «Мемориала Сергея Волкова» в Саранске, а также второго этапа Кубка России по синхронному катанию и всероссийского турнира «Марийские встречи» по синхронному катанию в Йошкар-Оле были проведены семинары по антидопинговым правилам, в которых приняли участие все участники этих соревнований.

ФФККР регулярно проводит подобные информационные и практические мероприятия по теме антидопинга. В начале сезона семинары были организованы на контрольных прокатах фигуристов сборной страны – юниорской и взрослого состава.

Кроме того, для участия в соревнованиях все спортсмены и тренеры должны предоставить сертификат о прохождении дистанционного обучения «Антидопинг» на официальном сайте РУСАДА. Это обязательное требование, без этого фигуристы не допускаются до турниров.

На официальном сайте ФФККР имеется специальный раздел: «РУСАДА за честный и здоровый спорт», где можно сообщить о допинге или проверить лекарство.

Все спортсмены, тренеры, а также родители имеют возможность в любое время проконсультироваться с врачами сборной по вопросам антидопинга», – сообщается в телеграм-канале Федерации фигурного катания на коньках России.