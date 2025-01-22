Европейский олимпийский комитет заявил, что у россиян пока нет права выступать на юношеских олимпийских фестивалях

В ЕОК заявили, что у россиян пока нет права выступать на олимпийских фестивалях.

На юношеских фестивалях выступают спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранее Европейский олимпийский комитет (ЕОК) допустил белорусов к зимнему фестивалю, который пройдет в феврале в Бакуриани (Грузия), и к летнему, который состоится в июле в Скопье (Северная Македония).

«Ситуация с российскими спортсменами остается неизменной по сравнению с предыдущими решениями, принятыми в 2023 году», — рассказала представительница ЕОК Валентина Маттеи.