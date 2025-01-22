Европейский олимпийский комитет заявил, что у россиян пока нет права выступать на юношеских олимпийских фестивалях
В ЕОК заявили, что у россиян пока нет права выступать на олимпийских фестивалях.
На юношеских фестивалях выступают спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет.
Ранее Европейский олимпийский комитет (ЕОК) допустил белорусов к зимнему фестивалю, который пройдет в феврале в Бакуриани (Грузия), и к летнему, который состоится в июле в Скопье (Северная Македония).
«Ситуация с российскими спортсменами остается неизменной по сравнению с предыдущими решениями, принятыми в 2023 году», — рассказала представительница ЕОК Валентина Маттеи.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем