Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Ковязина и Мохов, Шешелева и Карнаухов, Доможирова и Вегера покажут произвольные программы
Турнир на призы президента ФФКМ
Москва
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 15:35 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Варвара Илюшко – Роман Орлов
2. Кира Доможирова – Илья Вегера
3. Дарья Самохвалова – Роман Романычев
4. Таисия Горнякова – Никита Финохин
Вторая разминка
5. Варвара Черемных – Андрей Рудь
6. Ольга Сабада – Павел Астахов
7. Полина Шешелева – Егор Карнаухов
8. Зоя Ковязина – Артемий Мохов
Положение после короткой программы
1. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 69,03
2. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 67,30
3. Ольга Сабада – Павел Астахов – 64,32
4. Варвара Черемных – Андрей Рудь – 61,18
5. Таисия Горнякова – Никита Финохин – 54,22
6. Дарья Самохвалова – Роман Романычев – 52,96
7. Кира Доможирова – Илья Вегера – 51,58
8. Варвара Илюшко – Роман Орлов – 49,99
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