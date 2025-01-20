Слуцкая о дочери в танцах на льду: «У Вари и Глеба Гончарова потрясающая пара, у которой есть будущее. У них великолепные тренеры»

Ирина Слуцкая рассказала, как началась карьера ее дочери в танцах на льду.

14-летняя Варвара Слуцкая выступает в дуэте с Глебом Гончаровым.

«Когда она сказала, что хочет кататься, я отдала ее тренеру со словами: «Варюш, я очень рада, что ты выбрала этот спорт, если он тебе нравится, работай». Все дальнейшие решения она принимала сама, я всего лишь ее поддерживала.

Когда она сказала мне, что не хочет кататься в одиночном, потому что ей не нравится, она сходит с ума по танцам и хочет танцевать, я ее поддержала: «Варь, это твое решение, хочешь, пробуй». Она сказала: «Да, я очень хочу».

Мы пошли сначала к одному тренеру, потом – к другому. Начали искать себя, где комфортнее, где хорошее отношение, где профессиональная команда. В итоге судьба привела нас к Екатерине Рублевой с Иваном Шефером. Катю и Ваню я знаю давно. Когда я пришла к ним, сразу сказала: «Кать, посмотришь?».

Мы полгода пытались попасть на просмотр, то заболеем, то они уедут на соревнования. В конце февраля мы только сумели прийти, и Катя ее очень долго смотрела. Обычно просмотр занимает два-три дня, максимум неделю. Варю же просматривали три недели. Я говорю: «Кать, ничего личного, если девчонка может, то бери, если нет, говори смело. Мы пойдем и будем дорабатывать до того момента, пока вам не подойдем».

Прошла неделя, я позвонила: «Кать, ну что?». Она ответила, что еще неделю будет смотреть. В итоге взяли, она какое-то время каталась одна, начали искать партнера. Я как мама на соответствующем сайте опубликовала объявление о поиске партнера. Поступали разные предложения, даже был вариант с заграницей, но мы сразу сказали «нет», конечно. В итоге партнер нашелся уже спустя какое-то время, когда мы катались в группе Рублевой.

А так я вообще за бортом, не хожу на тренировки. Держу связь с тренером, где костюм надо сшить, где программу поставить, туда поехать, сюда поехать. Выполняю функцию менеджера. Пришла один раз на открытую тренировку, мне сказали, что больше не надо приходить, ха-ха.

Я ответила: «Хорошо, я на телефоне, если что-то нужно, звоните». Считаю, это правильная позиция. На соревнования тоже не хожу, смотрю онлайн. У Вари и Глеба потрясающая пара, у которой есть будущее. Могу сказать, что ребята нашли общий язык, у них великолепная атмосфера и великолепные тренеры. Мы, мамы, сидим, болеем и переживаем», – сказала двукратная чемпионка мира.