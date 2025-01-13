Тарасова о том, что Трусова не будет участвовать в олимпийском отборе: «Какая Трусова вообще? Как будто писать больше не о чем»

Тарасова объяснила, почему Трусова не может претендовать на Олимпиаду-2026.

Сегодня «Р-Спорт» сообщил , что Александра Трусова (Игнатова) не будет участвовать в отборе на Игры, потому что «не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству Федерации фигурного катания России (ФФККР), так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе».

«Трусова сейчас не тренируется. Как она может выступать сейчас в предолимпийском цикле и претендовать на поездку на Олимпиаду ? Никак. Какая Трусова вообще? Вы скучаете по ней? Как будто писать больше не о чем.

Говорить, кто сейчас главный претендент на участие в Олимпийских играх, пока рано. Пока еще только январь 2025 года, еще должна определиться чемпионка страны этого года», – сказала Татьяна Тарасова .