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Вероника Яметова: «Тройной аксель у меня получается лучше, чем другие ультра-си. Стараемся прыгать его каждый день, но не перед соревнованиями»

Фигуристка Вероника Яметова рассказала, как тренирует тройной аксель.

Яметовой 17 лет, в нынешнем сезоне она заняла седьмое место на чемпионате России.

«Он (тройной аксель – Спортс’’) у меня получается лучше, чем другие ультра-си. Стараемся прыгать его каждый день, но не перед соревнованиями, в более свободное время. Некоторые спрашивали, почему нет видео с тренировок, но, во-первых, на тренировках особо некогда что-то снимать, во-вторых – хочется все-таки сохранить интригу.

Я делаю его в зависимости от того, как он сейчас идет. Бывает, прихожу на тренировку и чувствую, что пока не идет – раз семь-десять прыгну, и если не очень, то иду на двойной, чтобы лучше его прочувствовать. А если хорошо идет, то без остановки и полчаса могу, и даже больше. Конечно, падаю – либо на ногу, либо на две ноги, либо на бедро, но это в худшем случае.

Льда теперь хватает, хотя раньше мы катались утром в толпе практически, мне даже ногу пробили. Лена Арнольдовна (Левковец) сказала – либо давайте лед, либо все. Теперь ЦСП выделил нам бюджетный лед – две тренировки по полтора часа, на льду могут кататься только сборники Свердловской области. Льда стало больше, и это хорошо», – рассказала Яметова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
женское катание
logoсборная России
Вероника Яметова
Елена Левковец
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