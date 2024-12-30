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Навка о танцах на льду: «Наши пары находятся ниже на две ступеньки, чем пары мирового уровня. Нужно полностью переосмыслить подход к постановкам»

Татьяна Навка сравнила уровень российских и мировых танцев на льду.

Олимпийская чемпионка 2006 года стала гостем подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

«Я сказала изначально, что в принципе все наши танцевальные пары находятся ниже на ступеньку, – даже, я бы сказала, на две, – чем пары мирового уровня.

Хотя, честно признаюсь, сейчас очень хороший есть момент для того, чтобы... Если дай бог, – все равно надежда умирает последней, – мы все равно верим и надеемся, что у нас появится возможность все-таки хоть и по одной паре, но выставить в следующем году на Олимпийских играх. Я имею в виду, по одному участнику.

Я верю в то, что все-таки нас допустят. И сейчас, если говорить про танцы на льду, то после того как Пападакисы (Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон – Спортс’’) закончили, вот мне ни одна пара... Сказать, чтобы прям это было вау, супер... Мне не нравится.

Поэтому у наших пар есть все для того, чтобы прям вот сделать такой скачок. Я не знаю, что для этого нужно. Мне кажется, нужно прям переосмыслить вообще полностью подход к постановкам. Нужно найти диаметрально противоположных хореографов. Нужно найти какую-то сумасшедшую музыку, идеи, чтобы это не было, как у всех», – сказала Навка.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
танцы на льду
logoТатьяна Навка
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
logoГабриэла Пападакис
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