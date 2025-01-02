Дарья Садкова: «Соревнования – это всегда стресс. Если какой-нибудь спортсмен говорит, что не волновался перед стартом, он, скорее всего, врет»
– У вас есть способ снять волнение перед стартом?
– Я считаю, что волнение убрать никак нельзя. Мне кажется, что если какой-нибудь спортсмен говорит о том, что он не волновался перед стартом, то он, скорее всего, врет. Соревнования – всегда стресс.
Перед выходом на лед важно самому себе сказать правильные слова и настроиться на то, чтобы исполнить прокат так, как мы это делаем каждый день на тренировках.
– Помочь волнение может? Евгений Плющенко рассказывал, что он волнение обращал в кураж.
– У всех по-разному. У кого-то в плюс уходит, у кого-то в минус.
– Аделия Петросян рассказывала, что перед произвольной программой здесь [на чемпионате России] ее трясло. У вас такое бывает?
– Конечно. Тогда приходится находить те самые правильные слова. И поддержка тренеров очень важна, – сказала фигуристка.
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