Дарья Садкова: «До сих пор немного не осознаю, что стала второй на чемпионате России. Моей основной задачей было откатать достойно»
Садкова сообщила, что до сих пор не верит, что стала второй на чемпионате России.
«У меня была цель попасть в тройку. До сих пор немного не осознаю, что вторая стала. Наверное, потому, что моей основной задачей было откатать достойно две программы, сделать все прыжки чисто.
К сожалению, в короткой программе столкнулась с бортиком, но рада, что в произвольной у меня получилось выполнить всё задуманное. И, конечно, мне хотелось это сделать на главном старте сезона. Очень рада, что показала достойный прокат», – рассказала Садкова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
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