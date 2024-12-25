Анна Щербакова: «Я постепенно стараюсь возвращаться на лед. Небольшой инсайдик: в моем арсенале уже имеется тройной сальхов»
В марте олимпийская чемпионка по фигурному катанию перенесла операцию на голеностопе.
– У тебя произошло еще одно важное событие – ты вернулась на лед. Какие эмоции?
– Я постепенно стараюсь возвращаться на лед. График сложный, редко получается спокойно потренироваться, плюс есть ограничения по здоровью, не все могу делать. Поэтому тренировки еще редкие и не в полном режиме, но это моя отдушина, потому что мне нравится вся эта работа.
Когда я могу сама покататься, для меня это что-то родное. И очень рада, что постепенно возвращаюсь. В любое свободное время стараюсь тренироваться. Утром, днем, ночью – без разницы. Всегда прихожу и в зал, и на лед. Недавно начала постепенно возвращаться и к элементам. Очень рада. Очень много работы проводится за кадром, когда я борюсь с прыжками, но для меня это что-то родное и любимое.
– Болельщики переживали, что ты выложила видео с падениями.
– Я, честно говоря, выложила его, чтобы посмеяться. Для меня это смешно. Может быть, это какая-то профдеформация. Если смешно смонтировать видео с падением, то это выглядит забавным.
Когда я выложила и увидела, что все за меня переживают, потом побыстрее выставила пост, где прыжок получается и написала, что все хорошо. Но первое видео для меня было смешнее.
– Есть идея попробовать тройные?
– Небольшой инсайдик: в моем арсенале уже имеется тройной сальхов, – рассказала Щербакова.
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