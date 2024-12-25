  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Анна Щербакова: «Я постепенно стараюсь возвращаться на лед. Небольшой инсайдик: в моем арсенале уже имеется тройной сальхов»
27

Анна Щербакова: «Я постепенно стараюсь возвращаться на лед. Небольшой инсайдик: в моем арсенале уже имеется тройной сальхов»

Анна Щербакова заявила, что старается постепенно возвращаться на лед.

В марте олимпийская чемпионка по фигурному катанию перенесла операцию на голеностопе.

– У тебя произошло еще одно важное событие – ты вернулась на лед. Какие эмоции?

– Я постепенно стараюсь возвращаться на лед. График сложный, редко получается спокойно потренироваться, плюс есть ограничения по здоровью, не все могу делать. Поэтому тренировки еще редкие и не в полном режиме, но это моя отдушина, потому что мне нравится вся эта работа.

Когда я могу сама покататься, для меня это что-то родное. И очень рада, что постепенно возвращаюсь. В любое свободное время стараюсь тренироваться. Утром, днем, ночью – без разницы. Всегда прихожу и в зал, и на лед. Недавно начала постепенно возвращаться и к элементам. Очень рада. Очень много работы проводится за кадром, когда я борюсь с прыжками, но для меня это что-то родное и любимое.

– Болельщики переживали, что ты выложила видео с падениями.

– Я, честно говоря, выложила его, чтобы посмеяться. Для меня это смешно. Может быть, это какая-то профдеформация. Если смешно смонтировать видео с падением, то это выглядит забавным.

Когда я выложила и увидела, что все за меня переживают, потом побыстрее выставила пост, где прыжок получается и написала, что все хорошо. Но первое видео для меня было смешнее.

– Есть идея попробовать тройные?

– Небольшой инсайдик: в моем арсенале уже имеется тройной сальхов, – рассказала Щербакова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная России
женское катание
logoАнна Щербакова
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Галлямов о чемпионате России: «Гораздо сложнее защищать титул. После короткой программы мне вспоминался матч «Барселона» – «ПСЖ», но сразу отбросил эти мысли»
110 минут назад
Галлямов о фигурной «Лиге чемпионов»: «Думаю, правила будут с более понятными трактовками. Чтобы ребята не задумывались, как найти лазейку – их очень и очень много»
23 минуты назад
Анна Щербакова: «Уровень Петросян пока недосягаем для девочек. Она сейчас безоговорочный лидер – это не обсуждается, причем второй сезон подряд»
941 минуту назад
Татьяна Тарасова: «Российское фигурное катание и есть мировое. Прошедший ЧР тому подтверждение»
450 минут назад
Акатьева о Тутберидзе: «Мы стали больше и серьезнее разговаривать, больше разборов после соревнований. Лично у меня стало больше понимания ее слов»
15сегодня, 07:38
Анна Щербакова: «После первого комментирования переучивалась говорить. И после каждого дня ты выявляешь новые слова-паразиты»
37сегодня, 07:28
Софья Акатьева: «Пока что четверной на этапе восстановления. Сложность в том, чтобы его удержать и вкатать в программу»
8сегодня, 07:12
Елена Чайковская: «Работа судей на чемпионате России была умной, слаженной, четкой, без перекосов. Действительно объективное судейство»
56сегодня, 06:43
Чайковская о парах на чемпионате России: «Не увидела роскошного катания от Бойковой и Козловского. Было какое-то разрушение внутри программы»
28сегодня, 06:32
Елена Чайковская: «У меня вызывают восторг артистизм и музыкальность Петросян. Ее катание – это пролонгированная элегия»
8сегодня, 06:22
Ко всем новостям
Последние новости
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
557 минут назад
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
7вчера, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
723 декабря, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря, 12:05
Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»
221 декабря, 12:38
Пресс-конференцию с призерами женских соревнований на чемпионате России отложили на полчаса из-за форс-мажора
1221 декабря, 12:24
Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»
21 декабря, 10:40
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
120 декабря, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
220 декабря, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
320 декабря, 13:26
Рекомендуем