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Анна Щербакова: «После первого комментирования переучивалась говорить. И после каждого дня ты выявляешь новые слова-паразиты»

Анна Щербакова рассказала, как «переучивалась говорить» в работе комментатором.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию комментировала чемпионат России, который проходил в Омске с 19 по 22 декабря.

– В этом сезоне это для меня что-то абсолютно новое. Я впервые комментирую. Первые разы я очень нервничала, всегда переживаешь от неизвестного. Когда я садилась на комментаторскую позицию, мне было нервно, потому что я не понимала, что будет происходить, что надо говорить. Постепенно влилась.

В этом направлении работа не прекращается: после каждого раза, когда я комментирую, стараюсь анализировать, что было плохо и хорошо, находить недочеты, чтобы их исправить. Это работа не только после целого дня комментирования, но и до, и после него.

Один прокат откомментировала, думаешь, когда идет следующий: «Сейчас это было не то, не так, надо над этим работать». В целом, мне безумно нравится, я в этом себя нашла. Мне кажется, что это мое. У меня бывает, что я что-то пробую и понимаю, что не мое, а здесь я себя чувствую в своей стезе. Мне интересно развиваться в этой сфере. Есть, конечно же, много тонкостей, над которыми я работаю. И какие-то слова-паразиты.

– У тебя есть слова-паразиты?

– После первого комментирования переучивалась говорить! Всегда говорила «флипЫ», «лутцЫ», «упал с лутцА». Я так говорила 15 лет, у нас так все говорили. Это впитано в меня максимально. После первого дня я поняла, что надо ставить ударение иначе. Теперь у нас «флИпы», «лУтцы», «упал с флИпа». Все переучивала.

И после каждого дня ты выявляешь новые слова-паразиты. Всегда надо следить, чтобы было разнообразно, не начинать с одной вспомогательной фразы. В этой работе много интересных нюансов.

– Сама пересматриваешь видео или собираешь чьи-то мнения?

– Все вместе. Есть люди-профессионалы, которые создают красивую картинку для зрителей, они могут в процессе подсказать. Также слушаю родных и близких. Они иногда специально слушают эфиры.

У меня было такое, что родители пришли на соревнования и сидели в наушниках, чтобы слушать мои комментарии в эфире. Я прям спрашивала: «Вам с точки зрения телезрителя было интересно меня слушать? Где я недостаточно объяснила? Где было интересно, а где нет? Чего бы больше хотелось? Чего бы меньше?»

Также могу прочитать комментарии зрителей. Где-то и сама после эфира переслушиваю и думаю: «Ты уже 35 раз сказала одно и то же слово. Зачем? Не надо», – сказала Щербакова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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