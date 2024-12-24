Косторная о тренерстве: «Люблю, когда у детей что-то получается. У меня неподдельная радость, что я смогла объяснить человеку, что нужно сделать»
«Я очень люблю, когда у детей что-то получается. И у них неподдельная радость и у меня, что я смогла объяснить человеку, что нужно сделать, и у него реально получилось. Вот. Но искренне расстраиваюсь, когда у них не получается.
Ведь как говорят: не бывает тупых спортсменов, бывает тренер, который не умеет объяснять. И ты расстраиваешься, что ты не настолько знающий тренер, чтобы объяснить человеку, чтобы он справился», – сказала Косторная в фильме «Параллельное вращение».
«Раньше мне казалось, что она не очень любит детей. Сейчас она находит с ними общий язык. И дети ее тоже понимают. Может, вот как раз то, что они на одной волне, поможет ей быть хорошим тренером.
Но не знаю, как она будет общаться с родителями. Вот тут, мне кажется, у нее будут сложности с нее бескомпромиссностью. Но если быть тренером, то только как Этери Георгиевна – не меньше», – отметила мама фигуристки Татьяна Косторная.
«Хотелось бы просто пожелать ей терпения. Потому что за тренировку ты можешь одному и тому же спортсмену 150 раз сказать: левая рука, левая рука, левая рука. Ну вот так это работает», – добавил тренер Сергей Росляков.
Финал фильма о Косторной: почему не получилось ни у Плющенко, ни у Тутберидзе, зачем пауза в два года
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