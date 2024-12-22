Александр Жулин: «Очень рад, что Степанова и Букин были справедливо оценены на чемпионате России. Видно, что у них серьезный уровень»
Александра Степанова и Иван Букин победили с 215,96 баллами по сумме двух программ. Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (209,01), третье – Ирина Хавронина и Девид Нарижный (208,56).
– Какой бы итог подвели для своей группы по итогам чемпионата России?
– Очень доволен именно психологическим состоянием обеих пар. Очень доволен, как они выступили. Показали, что опытные пары списывать нельзя, и показали очень серьезный уровень катания.
Понимаю, что идет курс на омоложение. Он всегда был. Но доволен, как выступили оба дуэта – как в ритм‑танце, так и в большей степени в произвольном. Считаю, все закономерно.
– Вы упомянули о курсе на омоложение, но будто пока сложно остальным бороться с Александрой Степановой и Иваном Букиным.
– Это можно все раздувать и искусственно, и как угодно. Говорить, что все очень круто, и заявлять про дорогу молодым. А по итогу на лед выходит пара. И по приему публики, по тому, как они выглядят, по тому, какие они красавцы на льду... Видно, что это серьезный уровень.
Ваня с Сашей – чемпионы Европы, единственная пара, которая создавала конкуренцию всем тем западным дуэтам, которые сейчас в топе. С успехом их обыгрывали. Потому надо просто понимать, что это другой уровень.
Потому еще сложнее нашим молодым парам будет пробиваться на международном уровне. Нужно потратить какое‑то время, в том числе чтобы западные судьи тебя оценили. Это непростой процесс, особенно в танцах на льду. Очень рад, что Ваня с Сашей были оценены справедливо на чемпионате России, – сказал заслуженный тренер России.
Очередь губит наши танцы – это выльется в разочарование на Олимпиаде
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