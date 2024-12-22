Хавронина и Нарижный снялись с показательных выступлений на чемпионате России по состоянию здоровья

Ирина Хавронина и Девид Нарижный не выступят с показательным номером на ЧР.

Танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата России. Сообщается, что фигуристы снялись с выступлений по состоянию здоровья. Говорят, Россия безнадежно отстала от мира в танцах на льду. Так ли это?