Хавронина и Нарижный снялись с показательных выступлений на чемпионате России по состоянию здоровья
Ирина Хавронина и Девид Нарижный не выступят с показательным номером на ЧР.
Танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата России.
Сообщается, что фигуристы снялись с выступлений по состоянию здоровья.
Говорят, Россия безнадежно отстала от мира в танцах на льду. Так ли это?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем