Даниил Самсонов: «Чувствую усталость, было очень тяжело. Нога еще дает о себе знать, периодически сильно болит»
Даниил Самсонов сообщил, что после травмы испытывает проблемы с болью в ноге.
Самсонов занял на чемпионате России 7-е место с 263,96 баллами.
– Чувствую усталость, было очень тяжело. Всего себя оставил на льду. Рад, что турнир завершился.
– Вы снимались с этапа Гран‑при России в Москве. Как сейчас здоровье?
– Набирать форму было не так тяжело, стал легче восстанавливаться после травм, отпусков. Много времени не заняло. Нога еще дает о себе знать, периодически очень сильно болит.
– За что можете себя похвалить?
– За то, что получилось собраться, короткая программа была достойная, в произвольной после падения смог собраться. За это тоже хвалю себя, – сказал фигурист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем