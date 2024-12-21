Даниил Самсонов: «Чувствую усталость, было очень тяжело. Нога еще дает о себе знать, периодически сильно болит»

Даниил Самсонов сообщил, что после травмы испытывает проблемы с болью в ноге.

Самсонов занял на чемпионате России 7-е место с 263,96 баллами.

– Чувствую усталость, было очень тяжело. Всего себя оставил на льду. Рад, что турнир завершился.

– Вы снимались с этапа Гран‑при России в Москве. Как сейчас здоровье?

– Набирать форму было не так тяжело, стал легче восстанавливаться после травм, отпусков. Много времени не заняло. Нога еще дает о себе знать, периодически очень сильно болит.

– За что можете себя похвалить?

– За то, что получилось собраться, короткая программа была достойная, в произвольной после падения смог собраться. За это тоже хвалю себя, – сказал фигурист.