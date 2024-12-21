Роман Савосин: «Произвольная немного не удалась, надо было смелее идти на элементы. Не был уверенным в себе»
Савосин заявил, что ему не хватило уверенности в себе в произвольной программе.
Фигурист набрал 254,16 балла по сумме двух программ и занял 10-е место.
«Из положительных моментов отмечу, что не было нервов, как обычно. Удалось справиться с удаленной программой, а она в какой-то степени даже более напряженная. На четырех чемпионатах России не откатал ни одной чистой программы. Здесь чистая короткая, так что есть прогресс.
Произвольная немного не удалась, надо было смелее идти на элементы, которые сорвал. Сегодня не был уверенным в себе, к сожалению. Все в голове, может, сказался день перерыва между программами. Вчера вечером уже не знал, чем себя занять», – сказал Роман Савосин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем