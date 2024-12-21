Роман Савосин: «Произвольная немного не удалась, надо было смелее идти на элементы. Не был уверенным в себе»

Савосин заявил, что ему не хватило уверенности в себе в произвольной программе.

Фигурист набрал 254,16 балла по сумме двух программ и занял 10-е место.

«Из положительных моментов отмечу, что не было нервов, как обычно. Удалось справиться с удаленной программой, а она в какой-то степени даже более напряженная. На четырех чемпионатах России не откатал ни одной чистой программы. Здесь чистая короткая, так что есть прогресс.

Произвольная немного не удалась, надо было смелее идти на элементы, которые сорвал. Сегодня не был уверенным в себе, к сожалению. Все в голове, может, сказался день перерыва между программами. Вчера вечером уже не знал, чем себя занять», – сказал Роман Савосин .