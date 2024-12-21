Горбачева недокрутила четверной сальхов в каскаде, упала с сольного квада и сделала «бабочку» на риттбергере в произвольной программе на чемпионате России

Фигуристка Алина Горбачева с ошибками исполнила произвольную программу на ЧР.

Алина Горбачева выступила с произвольной программой на чемпионате России в Омске.

В прокате она исполнила четверной сальхов (недокрут в четверть оборота) – двойной тулуп, упала с четверного сальхова (недокрут на галку), сделала тройной флип, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, одинарный риттбергер (вместо запланированного тройного).

Фигуристка набрала за произвольную 146,35 балла (сумма – 223,92) и занимает второе место перед прокатом лидера после короткой программы Аделии Петросян.