Ксения Гущина: «Довольна выступлением, все получилось достаточно неплохо. Справилась, хоть и волновалась»
Ксения Гущина осталась довольна своим выступлением в короткой программе.
Гущина заняла в короткой на чемпионате России 4-е место с 73,38 баллами.
– Довольна выступлением, хотелось откатать короткую после дня выходного. Все получилось достаточно неплохо.
– С какими ожиданиями и задачами подходила?
– Показать то, что наработали за месяц после этапов Гран‑при. Я справилась, хоть и волновалась.
– Кто за вас больше всего болеет?
– Родные, близкие, друзья, знакомые, – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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