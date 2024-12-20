Ксения Гущина: «Довольна выступлением, все получилось достаточно неплохо. Справилась, хоть и волновалась»

Ксения Гущина осталась довольна своим выступлением в короткой программе.

Гущина заняла в короткой на чемпионате России 4-е место с 73,38 баллами.

– Довольна выступлением, хотелось откатать короткую после дня выходного. Все получилось достаточно неплохо.

– С какими ожиданиями и задачами подходила?

– Показать то, что наработали за месяц после этапов Гран‑при. Я справилась, хоть и волновалась.

– Кто за вас больше всего болеет?

– Родные, близкие, друзья, знакомые, – сказала фигуристка.