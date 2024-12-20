Чемпионат Японии. Кагияма выиграл короткую программу, Наката – 2-й, Томоно – 3-й, Нобунари Ода – 5-й
Юма Кагияма выиграл короткую программу на чемпионате Японии по фигурному катанию.
Кадома
Мужчины
Короткая программа
1. Юма Кагияма – 92,05
2. Рио Наката – 90,31
3. Кадзуки Томоно – 89,72
4. Као Миура – 88,87
5. Нобунари Ода – 84,53
6. Шун Сато – 81,90
7. Сота Ямамото – 80,10
8. Сена Такахаши – 77,87
9. Тайга Нишино – 77,58
10. Такеру Амин Катайсэ – 75,62
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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