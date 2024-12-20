Козловский ошибся на прыжке в произвольной программе на чемпионате России, Бойкова сорвала оба выброса

Бойкова и Козловский сорвали три элемента в произвольной на чемпионате России.

Дмитрий Козловский допустил степ-аут на тройной тулупе, Александра Бойкова коснулась рукой на выбросе тройной флип, а также сделала степ-аут на выбросе тройной риттбергер. За произвольную программу они набрали 142,97 балла.