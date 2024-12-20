Артем Фролов: «Важно было отобраться на чемпионат России, рады этому. Хотели показать чистые прокаты, с чем успешно справились»
Танцевальный дуэт набрал 182,23 балла по сумме двух программ. После ритм-танца они занимали 13-е место.
– Ваш дебют на взрослом чемпионате России. Что было важно для вас?
Фролов: Важно было отобраться сюда, этому были рады. Хотели показать чистые прокаты, с чем успешно справились. Были переживания перед произвольным танцем, волновались, потому что давно не катали танго. Тут совсем другая работа ног, любая просадка будет видна.
– Несколько юниоров в этом сезоне перешли во взрослые. Насколько вам важно лидировать среди них?
Фролов: Хочется быть на голову выше, но мы не задумывались об этом. Думали только о нашей программе, как понравится судьям и зрителям.
– Как оцените половину первого взрослого сезона?
Коломенская: Старались кататься чисто. Сделали все, что могли.
Фролов: Дайте нам еще времени.
– Как будете отдыхать?
Коломенская: Поспим, поедим. Завтра в семь утра улетаем домой.
Фролов: Акклиматизация тяжелая, летаю в облаках где‑то. Особенно после проката.
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