Артем Фролов: «Важно было отобраться на чемпионат России, рады этому. Хотели показать чистые прокаты, с чем успешно справились»

Анна Коломенская и Артем Фролов оценили выступление на чемпионате России в Омске.

Танцевальный дуэт набрал 182,23 балла по сумме двух программ. После ритм-танца они занимали 13-е место.

– Ваш дебют на взрослом чемпионате России. Что было важно для вас?

Фролов: Важно было отобраться сюда, этому были рады. Хотели показать чистые прокаты, с чем успешно справились. Были переживания перед произвольным танцем, волновались, потому что давно не катали танго. Тут совсем другая работа ног, любая просадка будет видна.

– Несколько юниоров в этом сезоне перешли во взрослые. Насколько вам важно лидировать среди них?

Фролов: Хочется быть на голову выше, но мы не задумывались об этом. Думали только о нашей программе, как понравится судьям и зрителям.

– Как оцените половину первого взрослого сезона?

Коломенская: Старались кататься чисто. Сделали все, что могли.

Фролов: Дайте нам еще времени.

– Как будете отдыхать?

Коломенская: Поспим, поедим. Завтра в семь утра улетаем домой.

Фролов: Акклиматизация тяжелая, летаю в облаках где‑то. Особенно после проката.