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Бетина Попова: «Я, пожалуй, впервые увидела чемпионат России, где у одиночников практически не было «бабочек»

Бетина Попова отметила отсутствие бабочек в прокатах мужчин на чемпионате России.

Марк Кондратюк лидирует после короткой программы на чемпионате России в Омске (105,04 балла), второе место занимает Петр Гуменник (102,65), третьим идет Глеб Лутфуллин (97,85).

«Больше всего понравилась борьба у мужчин – очень яркая, очень тесная. И, конечно, прокат Марка Кондратюка – классный, по-настоящему качественный. На протяжении нескольких сезонов у нас была достаточно сильная борьба буквально единиц ведущих спортсменов, которая очень сильно подтянула всех молодых мальчишек и заставила их учиться, расти.

В этот раз я, пожалуй, впервые увидела чемпионат России, где у одиночников практически не было «бабочек» – все старались, до конца боролись, вкручивали. Не сдавался никто, как бы ни складывалось. Давно такого не было», – сказала тренер и хореограф.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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