Кондратюк о смене часовых поясов: «Когда будут международные старты, они могут проходить в США, Японии. Надо привыкать к любым условиям»

Фигурист Марк Кондратюк высказался об адаптации к разнице во времени.

Кондратюк лидирует после короткой программы на чемпионате России в Омске, набрав 105,04 балла.

– Как вам Омск?

– В прошлый раз ездил здесь к дому Егора Летова, знакового человека для этого города. Сейчас меня поразила жеребьевка, которая впервые прошла на арене, а не в другом месте.

– Освоились в другом часовом поясе?

– Надо привыкать к любым условиям. Я люблю ездить по городам. Когда будут международные старты, они могут проходить в США, Японии, где больше разница во времени. Впоследствии так будет проще всем, – сказал Кондратюк.