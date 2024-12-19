Кондратюк о смене часовых поясов: «Когда будут международные старты, они могут проходить в США, Японии. Надо привыкать к любым условиям»
Фигурист Марк Кондратюк высказался об адаптации к разнице во времени.
Кондратюк лидирует после короткой программы на чемпионате России в Омске, набрав 105,04 балла.
– Как вам Омск?
– В прошлый раз ездил здесь к дому Егора Летова, знакового человека для этого города. Сейчас меня поразила жеребьевка, которая впервые прошла на арене, а не в другом месте.
– Освоились в другом часовом поясе?
– Надо привыкать к любым условиям. Я люблю ездить по городам. Когда будут международные старты, они могут проходить в США, Японии, где больше разница во времени. Впоследствии так будет проще всем, – сказал Кондратюк.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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