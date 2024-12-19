Марк Кондратюк: «По эмоциональной отдаче это лучший прокат короткой программы в сезоне»
Фигурист Марк Кондратюк доволен прокатом короткой на чемпионате России.
Кондартюк набрал 105,04 балла и лидирует после выступления 15 участников из 18.
– Получилось хорошо, я доволен. По эмоциональной отдаче это лучший прокат короткой программы в сезоне.
– ЧР добавил сил вместо волнения?
– Просто получился первый лутц, почувствовал волну, которая прошла до конца программы.
– Ты любишь импровизировать, со стороны казалось, будто бы вся программа – экспромт...
– Сказал Леше Ягудину, что сегодня было много импровизации. Катаю ее уже не первый старт, мне привычно себя в ней ощущать.
– Уже не первый раз вышел за 105. Правильно рассчитал подход к ЧР?
– Сегодня все было хорошо, но разбрасываться словами не хочу, есть над чем работать, – сказал Кондратюк.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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