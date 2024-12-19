8

Марк Кондратюк: «По эмоциональной отдаче это лучший прокат короткой программы в сезоне»

Фигурист Марк Кондратюк доволен прокатом короткой на чемпионате России.

Кондартюк набрал 105,04 балла и лидирует после выступления 15 участников из 18.

– Получилось хорошо, я доволен. По эмоциональной отдаче это лучший прокат короткой программы в сезоне.

– ЧР добавил сил вместо волнения?

– Просто получился первый лутц, почувствовал волну, которая прошла до конца программы.

– Ты любишь импровизировать, со стороны казалось, будто бы вся программа – экспромт...

– Сказал Леше Ягудину, что сегодня было много импровизации. Катаю ее уже не первый старт, мне привычно себя в ней ощущать.

– Уже не первый раз вышел за 105. Правильно рассчитал подход к ЧР?

– Сегодня все было хорошо, но разбрасываться словами не хочу, есть над чем работать, – сказал Кондратюк.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoчемпионат России
мужское катание
logoсборная России
logoМарк Кондратюк
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Кондратюк лидирует после короткой программы, Гуменник – 2-й, Дикиджи – 6-й, Семененко – 9-й
2202сегодня, 14:58
Наряды фигуристов на жеребьевке ЧР: Бойкова – с вуалью, Муравьева – с леопардом, Загитова – в металлике
182сегодня, 00:00
«Сейчас они без тренера – так не выигрывают». Прогнозы на чемпионат России по фигурке
12вчера, 11:51Подкасты
Рекомендуем
Главные новости
Гуменник о консультациях с Арутюняном: «Работа ведется в асинхронном режиме, отправляю запись, а потом мы разговариваем по видеозвонку из дома»
1 минуту назад
Кондратюк о смене часовых поясов: «Когда будут международные старты, они могут проходить в США, Японии. Надо привыкать к любым условиям»
110 минут назад
Александр Галлямов: «Мы всегда уважаем соперников и никогда не воспринимаем их ошибки как наши плюсы»
322 минуты назад
Журова о Валиевой: «Пережила психологический террор со стороны тех, кто на нее давил все это время, она боец. Ждем, что она выйдет с новыми программами, интересными и взрослыми»
3945 минут назад
Первый день чемпионата России по фигурному катанию в Омске посетили 8670 зрителей
453 минуты назад
Кондратюк чисто откатал короткую программу на чемпионате России, у Дикиджи ошибка на лутцe, Семененко без каскада, Угожаев дважды упал
14сегодня, 14:58
⚡️ Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Кондратюк лидирует после короткой программы, Гуменник – 2-й, Дикиджи – 6-й, Семененко – 9-й
2202сегодня, 14:58
Глеб Лутфуллин: «Заходил на тулуп и думал: «Если сейчас не сделаю, больше на чемпионат России не поеду»
1сегодня, 14:48
Андрей Мозалев: «Пару дней назад заболел, ужасно болит горло. Рад, что смог выйти и откатать сегодня»
12сегодня, 14:21
Наталья Бестемьянова: «Степанова и Букин остаются вне конкуренции. Получаю огромное удовольствие от наблюдения, как растут Александра с Иваном»
27сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Галлямов о качестве льда на арене в Омске: «Хотелось бы, чтобы он стал чуть менее замороженным»
сегодня, 14:12
Гербольдт о ЧР: «В России в женском катании большая скамейка запасных. Но вряд ли произойдет что-то непредсказуемое»
сегодня, 13:30
«Мы работали столько, сколько не работали за всю жизнь». Хабибуллина и Княжук о подготовке к чемпионату России, где они идут вторыми
2сегодня, 11:12
Иван Букин: «Мы развивали наш короткий танец, он сильно видоизменился в плане физподготовки, эмоций. Между этапом в Москве и чемпионатом России немного поменяли музыку»
сегодня, 11:00
«С Туктамышевой мы кое-что придумали, но пока это на уровне «поржать». Навиславская об идее номера для «Русского вызова»
сегодня, 10:02
Алина Загитова провела мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»
1115 декабря, 15:53
Чернышенко о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026: «Мы бы все хотели этого, конечно»
212 декабря, 13:24
Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»
3010 декабря, 19:22
Катарина Гербольдт: «Соколовская научила меня любить учеников как своих детей – это очень редкое качество у тренеров»
610 декабря, 15:13
Тарасова поздравила Соколовскую с 59-летием: «Хотела бы пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам»
510 декабря, 15:01
Рекомендуем