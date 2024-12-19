Козловский о произвольной программе: «Не думаю, что будет необычный перфоманс от Бойковой. Их уже достаточно случилось на этом чемпионате»

Козловский ответил на вопрос, рискнут ли они с Бойковой исполнить четверной выброс в произвольной.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место в короткой программе на чемпионате России в Омске. Дуэт набрал 73,40 балла – это их худший результат с 2019 года.

«Ситуация сложилась, какая сложилась. Будем отталкиваться от того, что есть. Начнем с чистого листа.

Не думаю, что будет необычный перфоманс от Саши. Их уже достаточно случилось на этом чемпионате», – сказал фигурист.

«Она в жизни так не падала». Бойкова и Козловский уже мимо золота чемпионата России?