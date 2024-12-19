Козловский о произвольной программе: «Не думаю, что будет необычный перфоманс от Бойковой. Их уже достаточно случилось на этом чемпионате»
Козловский ответил на вопрос, рискнут ли они с Бойковой исполнить четверной выброс в произвольной.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место в короткой программе на чемпионате России в Омске. Дуэт набрал 73,40 балла – это их худший результат с 2019 года.
«Ситуация сложилась, какая сложилась. Будем отталкиваться от того, что есть. Начнем с чистого листа.
Не думаю, что будет необычный перфоманс от Саши. Их уже достаточно случилось на этом чемпионате», – сказал фигурист.
«Она в жизни так не падала». Бойкова и Козловский уже мимо золота чемпионата России?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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