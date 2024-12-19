Елизавета Пасечник: «Довольны баллами и занятым местом. Здесь самые сильные спортсмены, ожидаемо, что у первых мест отрыв небольшой»

Пасечник заявила, что довольна выступлением в ритм-танце на чемпионате России.

Танцевальный дуэт Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано занимает 4-е место после ритм-танца на чемпионате России. Фигуристы получили за прокат 81,53 балла.

– Довольны баллами и занятым местом. Здесь собраны самые сильные спортсмены, ожидаемо, что у первых мест небольшой отрыв.

– Это мотивирует?

– Да, все на одном уровне, благодаря этому борьба более напряженная, каждая деталь имеет значение.

– Как выступается на хоккейной арене?

– Знали размер арены, наш домашний лед больше, – отметил Чиризано.

– Этот лед кажется длиннее, на первой тренировке это было ощутимо, – добавила Пасечник.