Елизавета Пасечник: «Довольны баллами и занятым местом. Здесь самые сильные спортсмены, ожидаемо, что у первых мест отрыв небольшой»
Пасечник заявила, что довольна выступлением в ритм-танце на чемпионате России.
Танцевальный дуэт Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано занимает 4-е место после ритм-танца на чемпионате России. Фигуристы получили за прокат 81,53 балла.
– Довольны баллами и занятым местом. Здесь собраны самые сильные спортсмены, ожидаемо, что у первых мест небольшой отрыв.
– Это мотивирует?
– Да, все на одном уровне, благодаря этому борьба более напряженная, каждая деталь имеет значение.
– Как выступается на хоккейной арене?
– Знали размер арены, наш домашний лед больше, – отметил Чиризано.
– Этот лед кажется длиннее, на первой тренировке это было ощутимо, – добавила Пасечник.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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