Девид Нарижный: «Хочется сломать колесо с очередью в танцах, потому что это хрень какая-то. Почему ты должен стоять в очереди, если ты лучше?»
Ирина Хавронина и Девид Нарижный получили за ритм-танец на чемпионате России 83,96 балла.
«Ощущения отличные, арена очень тепло принимала, было классно выступать. Мы старались эмоционально отыгрывать, взаимодействовать друг с другом, получать удовольствие и только кайфовать.
Внутри всегда есть какие-то моменты. У меня немножко легким тяжело дышалось, из-за этого выключились ноги. И в моменте я на Девида немножко падала, это мешало. Но мой надежный партнер как обычно вытащил меня из всех ситуаций. Моя опора, поддержка и любимка», – сказала Хавронина в эфире Первого канала.
«Получилось покайфовать частично, потому что были моменты прям стремные, но сейчас они кажутся просто немного забавными. В целом, было весело и прикольно.
Конечно, хочется сломать это колесо (с очередью в танцах), потому что это хрень какая-то. Почему ты должен стоять в какой-то очереди, если ты лучше? Просто стараемся быть лучше», – добавил Нарижный.
Говорят, Россия безнадежно отстала от мира в танцах на льду. Так ли это?
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