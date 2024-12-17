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Чха Чжун Хван получил предложение о работе в мэрии Сеула

Призер чемпионата мира Чха Чжун Хван получил предложение о работе в мэрии Сеула.

В мэрии города действует отдел спорта, в котором работают восемь спортсменов с ограниченными возможностями и 25 обычных спортсменов.

Чха Чжун Хван может стать первым представителем фигурного катания в этом департаменте, ранее в него входили только шорт-трекисты, представители лыжных видов и керлинга.

На прием на работу и зарплату фигуриста на следующий год из бюджета выделено 200 миллионов вон (14,5 миллионов рублей). Также предполагаются средства на оплаты спортивных сборов. 

Чха Чжун Хвану 23 года, он является серебряным призером чемпионата мира 2023 года. Сейчас фигурист учится в Университете Коре в Сеуле. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: FN News
Чха Чжун Хван
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мужское катание
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