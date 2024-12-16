Опубликован регламент чемпионата России по прыжкам: участники не младше 2008 года рождения, Москва против Санкт-Петербурга в командном турнире

«Личный турнир

К участию приглашаются спортсмены в одиночном и парном катании 2008 года рождения и старше по итогам выступления на чемпионате России 2025

Организаторы оставляют за собой право предоставить по одному приглашению на турнир в каждой дисциплине

Элементы оцениваются по системе ISU. Баллы каждого участника суммируются на протяжении всех раундов турнира накопительным итогом

Личный турнир проводится по системе «на вылет»: после каждого раунда выбывают участники с наименьшей суммой баллов