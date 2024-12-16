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Опубликован регламент чемпионата России по прыжкам: участники не младше 2008 года рождения, Москва против Санкт-Петербурга в командном турнире

Опубликован регламент прыжкового чемпионата фигуристов 2025 года.

«Личный турнир

  • К участию приглашаются спортсмены в одиночном и парном катании 2008 года рождения и старше по итогам выступления на чемпионате России 2025

  • Организаторы оставляют за собой право предоставить по одному приглашению на турнир в каждой дисциплине

  • Элементы оцениваются по системе ISU. Баллы каждого участника суммируются на протяжении всех раундов турнира накопительным итогом

  • Личный турнир проводится по системе «на вылет»: после каждого раунда выбывают участники с наименьшей суммой баллов

  • Спецпризы за выброс, сольный прыжок, каскады или комбинации до двух, трех и пяти прыжков

Командный турнир

  • Две команды: в одной спортсмены, которые тренируются в ❤️ Москве, в другой — в 💙 Санкт-Петербурге

  • Участвуют спортсмены, показавшие лучшие результаты в личном турнире

  • Каждая команда состоит из: одной спортивной пары, двух одиночниц и шести одиночников

  • 5 раундов с различными прыжковыми элементами, элементы оцениваются по системе ISU

  • Парные прыжки, командные челленджи и супер-финал», – говорится в посте в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».

С полным регламентом соревнований можно ознакомиться здесь.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 18-19 января в Санкт-Петербурге. В первый день состоится личный турнир, во второй – командный.

Билеты можно приобрести на сайте Kassir.ru.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
logoсборная России
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
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