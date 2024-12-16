Бестемьянова о российских одиночниках: «Центр притяжения сместился от девочек к мальчикам. Конкуренция огромная»

Бестемьянова считает, что мужское катание стало привлекать больше внимания.

– Кто еще вам будет интересен в Омске?

– Я бы сразу перешла к мужскому одиночному катанию. Прежде всего к Владиславу Дикиджи , который очень радует в последнее время. Грустно было на последнем этапе видеть неудачу Пети Гуменника. Надеюсь, у него было достаточно времени, чтобы подготовиться к чемпионату. Не в лучшей форме катался и Евгений Семененко . Но я люблю этих ребят.

Радостно за Марка Кондратюка – в прекрасной форме. Он наконец выбрался из ямы, в которой находился после Олимпийских игр. Марк «звенит», за ним интересно наблюдать.

И конечно, Николай Угожаев – абсолютный какой-то прорыв сезона. Интересный парень, я его знаю с детства – мы с ним работали, когда он был совсем маленьким ребенком. Угожаев катался на таких эмоциях, что мы просто не понимали, как вообще с этим взаимодействовать, – от него искры летели.

А что касается Влада Дикиджи, то мы с Игорем (Бобриным) ставили ему произвольную программу. Конечно, мы очень-очень за него болеем, абсолютно влюбились в него. Верим, что это очень перспективный спортсмен.

– После первой победы Владислава в этом сезоне обсуждали его перспективы с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Она уверена, что он рожден стать чемпионом.

– Я бы не стала так безапелляционно утверждать. Татьяна Анатольевна, конечно, видит то, что, возможно, никому другому недоступно. Но я очень суеверна в этом плане. Парень работает, парень очень талантлив и амбициозен, это очень важно. Он настроен выигрывать.

Но они все настроены выигрывать. Конкуренция огромная. Вообще, конечно, центр притяжения сместился от девочек к мальчикам.

– Да, это сейчас активно обсуждается.

– Но это действительно так. Посмотрите, как сегодня мы ждем мужские соревнования, хотя еще буквально перед пекинской Олимпиадой некоторые с трудом вспоминали, кто там выступает. Все было поставлено на девчонок.

Интересно то, что наши мальчики, наши мужчины учат свои четверные позже, чем девочки. И если у девочек ты в 12-13 лет не прыгаешь, то уже не запрыгаешь. А у мальчишек наоборот. Они становятся крепкими, мощные прыжки появляются. Это мы видим практически у всех ребят – Дикиджи в этом году добавил флип, Семененко выучил.

Они добавляют новые прыжки, и им уже не 12 и не 13. Это абсолютно потрясающе для нашего вида – взрослые ребята разучивают новые элементы, удивляют нас, растут. Вот поэтому я суеверно отношусь к словам Татьяны Анатольевны. Но дай бог, чтобы она была права.

– А ведь был момент, когда наших ребят только ленивый не ругал, не тюкал.

– Этих же ребят и ругали, и тюкали. Разговор о том, что всему и каждому свое время. Кто-то раньше выстрелит и сделает элементы, кто-то позже. Но у них есть такая физиологическая возможность – делать это позже, уже после периода взросления. У всех свой переходный возраст.

Да, есть мальчишки, которые в 12-13 лет прыгают все четверные, а потом перерастают. Куда-то уходят прыжки. И вот этот период важно потерпеть, перетерпеть, переждать и продолжать тренироваться. Это важно, – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.