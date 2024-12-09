Сихарулидзе о допуске россиян: «Совет ISU таких решений на сегодняшний день не принимал»

Сихарулидзе заявил, что ISU не принимал решений о допуске россиян на соревнования.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.

«Совет ISU, международной организации, в которую входит фигурное катание, таких решений на сегодняшний день не принимал», — сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.