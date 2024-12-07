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Алексей Ягудин: «Радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Мне нравятся такие катки, это романтика»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал открытые катки романтикой.

Сегодня Ягудин поучаствовал в церемонии открытия «Катка у Флагштока» в Санкт-Петербурге.

«Есть такой анекдот. Спортсмен, связанный со льдом и уже наевшийся своим спортом, приходит в бар и просит напиток. Бармен у него спрашивает: «Вам со льдом?» В ответ получает соответствующую реакцию.

Я пока не дошел до этой стадии. Радуюсь льду во всех проявлениях. Мне нравятся такие катки, это романтика.

Может, я постарел сильно, и другие вещи давят на мою психику. Но мне радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Здесь есть не только мой любимый лед, но и шикарная панорама. Во время выступления не сильно обращаешь внимание на пейзаж, но прийти покататься с любимыми или поучаствовать в мастер‑классе с таким видом классно», – сказал Ягудин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Ягудин
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