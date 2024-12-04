Кубок Санкт-Петербурга. Гущина, Фурсова, Нестерова, Кшецкая, Свириденко выступят с произвольными программами
Ксения Гущина лидирует после короткой программы в финале Кубка Санкт-Петербурга.
Кубок Санкт-Петербурга
Финал
Женщины
Короткая программа
1. Ксения Гущина – 72,62
2. Людмила Фурсова – 67,28
3. Виктория Нестерова – 64,24
4. Арина Кшецкая – 62,37
5. Валерия Овчинникова – 61,83
6. Полина Свириденко – 60,71
7. Елизавета Киселева – 58,63
8. Ульяна Костенко – 46,85
Произвольная программа начнется 4 декабря в 14:00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет «Студия-38».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости