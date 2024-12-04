Кубок Санкт-Петербурга. Гущина, Фурсова, Нестерова, Кшецкая, Свириденко выступят с произвольными программами

Ксения Гущина лидирует после короткой программы в финале Кубка Санкт-Петербурга.

Кубок Санкт-Петербурга

Финал

Женщины

Короткая программа

1. Ксения Гущина – 72,62

2. Людмила Фурсова – 67,28

3. Виктория Нестерова – 64,24

4. Арина Кшецкая – 62,37

5. Валерия Овчинникова – 61,83

6. Полина Свириденко – 60,71

7. Елизавета Киселева – 58,63

8. Ульяна Костенко – 46,85

Произвольная программа начнется 4 декабря в 14:00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет «Студия-38 ».