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«Даже елку не наряжаю до чемпионата России. Только после него мы можем позволить подумать о праздниках». Степанова и Букин о подготовке к турниру

Александра Степанова и Иван Букин высказались о подготовке к чемпионату России.

Пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду провели мастер-класс на катке «Щукино» в Москве.

– Какие эмоции остались от мастер‑класса? Насколько чувствуете себя тренерами в этом плане?

Степанова: Здесь более развлекательная программа, поэтому чувствуем наслаждение, удовольствие. Хочется дарить людям улыбку, потому что впереди новогодние праздники. Хотелось приятно провести время. Мы только вернулись из Воронежа: выступали там на шоу Ильи Авербуха, поэтому [приехали] с хорошим настроением, с теплом, атмосфера крутая, зима только начинается. Всех поздравляем с первым днем зимы!

Букин: Когда я приехал и увидел, как здесь красиво, подумал: «Обалдеть». Здесь было не только приятно кататься, но и давать мастер‑класс. Тренерская работа, конечно, отличается немножко от того, что сегодня здесь было. Правильно Сашка сказала, что это больше развлекательный контент. Спасибо всем, кто пришел ранним утром в воскресенье, в свой выходной и насладился с нами этим днем.

– Грядет Новый год, как вы обычно его празднуете?

Степанова: У нас очень много работы, но, в первую очередь, у нас будет чемпионат России (19-22 декабря в Омске – Спортс’‘). И только после него мы можем себе позволить подумать о праздниках. Я даже елку не наряжаю до чемпионата России. Настроение приходит уже после того, как ты закончил всю свою работу, всю свою первую половину сезона.

А после чемпионата России у нас начинаются новогодние шоу, на которых мы дарим зрителю [новогоднее настроение]. В праздники спортсмены, которые выступают на публике, артисты создают праздничную атмосферу, дарят людям прекрасные выступления.

Букин: Мы стараемся создать для других людей праздничную атмосферу. Наши праздники – это очень короткие дни, максимум два дня – это 31 декабря и 1 января. Даже если мы не выступаем в шоу, то у нас тоже очень мало – есть 4-5 дней на Новый год, и мы обратно выходим в бой, уже о праздниках особо не думаем. Единственный плюс, конечно, на тренировку быстро доезжаешь, потому что пробок нет.

Степанова: Но новогоднее настроение успевает прийти, ты успеваешь насладиться елочкой, какими‑то приготовлениями, 31‑го числа у тебя будет семейное застолье. Мы успеваем почувствовать Новый год, но, может быть, не так широко. У нас нет возможности куда‑то улететь в Новый год, отдохнуть или закрыться на даче на неделю. Такого нет, но мы дарим людям тепло, а они дают нам свою энергию. Мы прекрасно проводим эти дни.

– Как проходит подготовка к чемпионату страны? Не мешают ли шоу и такие мероприятия?

Степанова: Если нам поступают какие‑то предложения, то мы стараемся выбирать шоу, которые попадают на выходной день. Подстраиваем график так, чтобы это не помешало подготовке.

Букин: Ближайшие две недели у нас не будет никаких шоу и мероприятий. Будем целиком и полностью готовиться, мы уже начали.

Степанова: Уже начали готовиться на той неделе. Буквально одним днем мы съездили в Воронеж, сегодня вернулись, поэтому завтра начнем подготавливаться.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
танцы на льду
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
ледовые шоу
logoИлья Авербух
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