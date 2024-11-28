  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алина Горбачева: «Если вы думаете, что сборникам дают коньки столько раз, сколько они хотят, то это не так. Новые могут дать, если старые сломались в сезоне»
0

Алина Горбачева: «Если вы думаете, что сборникам дают коньки столько раз, сколько они хотят, то это не так. Новые могут дать, если старые сломались в сезоне»

Горбачева рассказала, как федерация фигурного катания снабжает фигуристов коньками.

Спортсменка выставила объявление о продаже коньков, которые ей не подошли – модель Edea Ice Fly с лезвиями John Wilson Gold Seal. Стоимость комплекта – 85 тысяч рублей. 

«Наверное всем интересно, как это происходит у сборников, поэтому немножко расскажу. Коньки нам выдают один раз в сезон – весной, экипировку Forward тоже один раз, обычно в конце лета перед сборами.

Эти ботинки и лезвия мне купил тренер, потому что мы вместе решили поэкспериментировать с новой моделью. Многие говорили, что на них аксель легче прыгать. Мне не подошло.

Аксель правда прыгать легче, но все остальное делать было тяжелее, еще и неудобно по высоте пятки. Но это лично мои ощущения! Мне привычно на Piano с Matrix.

Если вы думаете, что сборникам дают коньки столько раз, сколько они хотят для экспериментов, то это не так. Новые могут дать, если старые сломались в сезоне», – написала Горбачева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Горбачевой
logoсборная России
женское катание
Алина Горбачева
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Составы команд фигурной «Лиги чемпионов»: Петросян, Мишина и Галлямов – за «Сивучей», Семененко – за «Тигров», Степанова и Букин – за «Нерп»
129вчера, 09:45
Алина Горбачева: «С мамой стали спокойнее общаться, обиды у меня нет давно, поэтому отношения стали помягче»
14926 ноября, 17:28
Горбачева о прошлом сезоне: «Было очень сложно кататься «по голове». В какие-то моменты хотелось даже все бросить»
526 ноября, 17:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Камила Валиева выиграла премию «Блогема» в номинации «Спортивный блогер»
72вчера, 21:05
Адам Сяо Хим Фа: «Я получил травму на Гран-при Китая. Мы с командой решили, что лучше отказаться от участия в финале Гран-при»
12вчера, 19:08
Татьяна Тарасова: «Исинбаева – выдающаяся спортсменка, которая прославила нашу родину. Мы не можем предъявлять ей никаких претензий»
140вчера, 16:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: финал Гран-при пройдет в декабре, чемпионат мира – в марте
43вчера, 15:33
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: ЧР пройдет в декабре в Омске, финал Гран-при – в феврале в Красноярске
199вчера, 15:31
Тарасова о Кубке Первого канала: «Надеюсь, у Трусовой и Щербаковой все получится. Работать таким молодым девочкам с детьми – очень ответственная работа»
30вчера, 11:37
Сяо Хим Фа снялся с финала Гран-при по медицинским причинам. Его может заменить Шайдоров
54вчера, 10:50
Составы команд фигурной «Лиги чемпионов»: Петросян, Мишина и Галлямов – за «Сивучей», Семененко – за «Тигров», Степанова и Букин – за «Нерп»
129вчера, 09:45
Фигуристка Куракова, выступающая за Польшу: «Люди в России недовольны. Мне постоянно желают смерти и оставляют ненавистные комментарии»
251вчера, 09:17
Екатерина Куракова: «Щербакова, Загитова, Сотникова, Липницкая завершили карьеру, выиграв Олимпиаду. Я хочу стать примером того, что можно вернуться к хорошим результатам»
155вчера, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
323 ноября, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
2323 ноября, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
23 ноября, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
223 ноября, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
622 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Гиллес об упущенной победе на Гран-при Финляндии: «Даже благодарна, что мы сегодня ошиблись. Надеюсь, по-хорошему разозлимся и соберемся с силами»
117 ноября, 16:16
Гутманн о бронзе Гран-при: «Я стала больше верить в себя. Моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде-2026 в Милане»
316 ноября, 18:48