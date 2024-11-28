Алина Горбачева: «Если вы думаете, что сборникам дают коньки столько раз, сколько они хотят, то это не так. Новые могут дать, если старые сломались в сезоне»
Спортсменка выставила объявление о продаже коньков, которые ей не подошли – модель Edea Ice Fly с лезвиями John Wilson Gold Seal. Стоимость комплекта – 85 тысяч рублей.
«Наверное всем интересно, как это происходит у сборников, поэтому немножко расскажу. Коньки нам выдают один раз в сезон – весной, экипировку Forward тоже один раз, обычно в конце лета перед сборами.
Эти ботинки и лезвия мне купил тренер, потому что мы вместе решили поэкспериментировать с новой моделью. Многие говорили, что на них аксель легче прыгать. Мне не подошло.
Аксель правда прыгать легче, но все остальное делать было тяжелее, еще и неудобно по высоте пятки. Но это лично мои ощущения! Мне привычно на Piano с Matrix.
Если вы думаете, что сборникам дают коньки столько раз, сколько они хотят для экспериментов, то это не так. Новые могут дать, если старые сломались в сезоне», – написала Горбачева.
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