Алина Горбачева: «Если вы думаете, что сборникам дают коньки столько раз, сколько они хотят, то это не так. Новые могут дать, если старые сломались в сезоне»

Горбачева рассказала, как федерация фигурного катания снабжает фигуристов коньками.

Спортсменка выставила объявление о продаже коньков, которые ей не подошли – модель Edea Ice Fly с лезвиями John Wilson Gold Seal. Стоимость комплекта – 85 тысяч рублей.

«Наверное всем интересно, как это происходит у сборников, поэтому немножко расскажу. Коньки нам выдают один раз в сезон – весной, экипировку Forward тоже один раз, обычно в конце лета перед сборами.

Эти ботинки и лезвия мне купил тренер, потому что мы вместе решили поэкспериментировать с новой моделью. Многие говорили, что на них аксель легче прыгать. Мне не подошло.

Аксель правда прыгать легче, но все остальное делать было тяжелее, еще и неудобно по высоте пятки. Но это лично мои ощущения! Мне привычно на Piano с Matrix.

Если вы думаете, что сборникам дают коньки столько раз, сколько они хотят для экспериментов, то это не так. Новые могут дать, если старые сломались в сезоне», – написала Горбачева.