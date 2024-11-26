Горбачева о прошлом сезоне: «Было очень сложно кататься «по голове». В какие-то моменты хотелось даже все бросить»

Алина Горбачева рассказала, что хотела бросить фигурное катание в прошлом сезоне.

– Как оценишь свой прошлый сезон?

– Прошлый сезон скорее в минус – было очень сложно кататься «по голове». В какие-то моменты хотелось даже все бросить... Вот реально было сложно!

Спасибо тренерам, которые помогли пережить этот сложный момент. Я рада, что не бросила и продолжила заниматься, потому что я люблю фигурное катание и понимаю, что без него я существовать не могу – это моя жизнь, хочу переживать эти эмоции... Я реально этим живу.

В этом сезоне начала по-другому работать, по-другому подходить к тренировкам, в голове очень много всего поменялось. Я стала снова работать, приходить и реально тренироваться, а не истерить и, так скажем, «сливать». Стараюсь ради результата!

– В чем были трудности?

– Просто сложно было тренироваться. Как-то у меня, наверное, голова менялась, было сложно подходить к каким-то моментам. Все-таки начала расти и по-другому воспринимать все. И в питании были трудности.

– Срывалась?

– Срывалась. Я очень сильно поправилась в конце сезона. Мне было сложно контролировать себя, ела все, что хотелось. Долгое время потом не могла похудеть, но в итоге летом во время травмы взяла себя в руки, захотела иметь красивое тело и правильно начала питаться – в первую очередь для себя, чтобы красиво выглядеть, чтобы было крепкое здоровье.

Питание – это залог нашего здоровья, от него очень много всего зависит. Я постаралась прийти к этому; пришла сама, головой, и рада, что получается сейчас контролировать питание. Для многих спортсменов, мне кажется, это больная тема. Я стараюсь есть то, что хочется, но при этом употреблять больше здоровой пищи, я ее и люблю больше.

Острое, фастфуд, газировки – не мое. В этом плане мне, наверное, в какой-то части повезло. Единственное, я люблю сладкое, но стараюсь его сейчас заменять на сладкое без сахара – тоже очень вкусно, – сказала Горбачева.