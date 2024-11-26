Алексей Ягудин: «Мы все прекрасно понимаем, что сейчас отрезаны от мирового спорта, это не должно препятствовать развитию фигурного катания»
Ягудин считает, что отсутствие международных стартов не должно влиять на спорт.
«Если мы говорим о развитии фигурного катания, то появилась любительская лига и любительская Федерация фигурного катания.
Если мы говорим об изменениях в мире фигурного катания, мы все прекрасно понимаем, что сейчас отрезаны от мирового спорта, это не должно препятствовать развитию фигурного катания.
В фигурном катании появилось огромное количество разных турниров, это показатель того, куда нужно устремлять свое зрение, навыки, чтобы спорт не стоял на одном месте.
Мы сейчас объедены одной концепцией, что спорт должен быть доступен для каждого», — сказал Алексей Ягудин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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