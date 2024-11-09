Даниэль Грассль: «Не думал, что спустя столько времени смогу откатать так хорошо на первом же Гран-при. Эта медаль многое значит»
Даниэль Грассль заявил, что не ждал от себя хорошего проката на Гран-при Японии.
Сегодня итальянский фигурист завоевал серебро на этапе соревнований (264,85 балла). Победил японец Юма Кагияма (300,09).
«Эта медаль многое значит. Меня самого очень удивила [произвольная] программа. Я много работал над ней, но, конечно, не думал, что спустя столько времени без выступлений смогу откатать так хорошо на первом же Гран-при.
Перед этим я сильно нервничал, но когда вышел на лед, старался держать в голове мысль: просто делай то, над чем ты трудился. Ты проделал большую работу, очень хорошо тренировался, так что просто будь уверен в себе», – сказал Грассль.
Грассль не выступал в сезоне-2023/24, когда в отношении него открыли дело из-за пропуска трех допинг-тестов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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